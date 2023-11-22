Зеленський: РФ поповнює втрати на полі бою переважно ув'язненими

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі росіяни поповнюють свої війська ув'язненими – на це зробили основну ставку.

Про це він повідомив﻿ за підсумками щоденної селекторної наради.

"Армія РФ на цьому етапі зробила зеків основним джерелом поповнення втрат на полі бою" , – йдеться в дописі Зеленського.

На нараді також заслухали звіти про надходження боєприпасів, техніки, обладнання, розподіл між бригадами, а також зведення про ситуацію на фронті.

"Складна погода, складна оборона на Лиманському, Бахмутському, Донецькому та Авдіївському напрямках. Наступальні дії на півдні" , – зазначив президент.

Серед іншого на селекторі отримали інформацію від розвідок "стосовно деяких міжнародних подій", а також планів росіян.

Також Зеленський повідомив про ліквідацію наслідків обстрілів цивільної інфраструктури в Херсоні, Бериславі, Нікополі.

"У Нікополі, зокрема, ворог поцілив по мережі водопостачання. Служби працюють над відновленням подачі води людям" , – повідомив він.

Президент розповів про "хороші результати" чорноморського "зернового коридору". "Останні дні були рекордними за обсягами перевезених вантажів", – зазначив він.