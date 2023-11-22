Зеленський: РФ поповнює втрати на полі бою переважно ув'язненими
Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі росіяни поповнюють свої війська ув'язненими – на це зробили основну ставку.
Про це він повідомив за підсумками щоденної селекторної наради.
"Армія РФ на цьому етапі зробила зеків основним джерелом поповнення втрат на полі бою", – йдеться в дописі Зеленського.
На нараді також заслухали звіти про надходження боєприпасів, техніки, обладнання, розподіл між бригадами, а також зведення про ситуацію на фронті.
"Складна погода, складна оборона на Лиманському, Бахмутському, Донецькому та Авдіївському напрямках. Наступальні дії на півдні", – зазначив президент.
Серед іншого на селекторі отримали інформацію від розвідок "стосовно деяких міжнародних подій", а також планів росіян.
Також Зеленський повідомив про ліквідацію наслідків обстрілів цивільної інфраструктури в Херсоні, Бериславі, Нікополі.
"У Нікополі, зокрема, ворог поцілив по мережі водопостачання. Служби працюють над відновленням подачі води людям", – повідомив він.
Президент розповів про "хороші результати" чорноморського "зернового коридору". "Останні дні були рекордними за обсягами перевезених вантажів", – зазначив він.