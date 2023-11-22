Україна хоче отримати від США радари в очікуванні обстрілів інфраструктури – ЗМІ

Україна хоче отримати від США радари малого радіуса дії на зимовий період в очікуванні складного сезону російських ракетних ударів по цивільних об'єктах і енергетичній інфраструктурі. Про це пише Politico, повідомляє Європейська правда.

Цей запит є критично важливим для переживання зими, стверджує українська сторона.

Нові радари забезпечать більше покриття для частин країни, які потерпають від щоденних російських ударів, і можуть бути використані для захисту заводів, на яких українці мають намір виробляти власну зброю, а не імпортувати її, щойно вони заручаться допомогою західних оборонних фірм.