Депутати проголосували за законопроєкт про англійську в першому читанні

Верховна Рада підтримала законопроєкт про застосування англійської мови в Україні, який зобов'язує володіти англійською мовою певних держслужбовців, а також працівників екстреної допомоги та низки інших сфер.﻿ Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє Українська правда.

22 листопада парламент 278 голосами за підтримав проєкт закону №9432 про застосування англійської мови в Україні.

Законопроєкт передбачає офіційне закріплення статусу англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначення категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою, унормування особливостей застосування англійської мови в роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, транспорту, охорони здоровʼя.