В українській енергосистемі знову зафіксували дефіцит – "Укренерго"
В енергосистемі зафіксовано та прогнозується дефіцит електроенергії протягом сьогоднішнього дня, 22 листопада. Про це заявили в "Укренерго", повідомляє ЛігаБізнес.
Причина дефіциту — збільшення споживання через похолодання, що спричинило додаткове навантаження на електростанції.
Частину енергоблоків ще відбудовують після влучань російських ракет і дронів, а відновлені не можуть нести таке ж навантаження, як до пошкодження, пояснюють у компанії.
Диспетчерський центр Укренерго шукає можливості покриття дефіциту.
У компанії також закликають українців дбайливо споживати електроенергію протягом доби.
"Не включайте одночасно потужні електропристрої, вимикайте світло в порожніх приміщеннях, перенесіть прання на нічні години", – радять в Укренерго.
У Міністерстві енергетики запевняють, що ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована.
У роботі – дев'ять блоків атомних станцій, що генерують понад 55% потреб українців у електроенергії. Очікується також вихід із ремонтів блоків теплової генерації, які перебувають у короткострокових ремонтах.
Для покриття потреб планується збільшення виробництва електроенергії гідроелектростанціями.