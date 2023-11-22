ЄС переказав Україні чергові 1,5 млрд євро фіндопомоги

Європейський Союз переказав Україні новий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 млрд євро. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Європейська правда.

"ЄС фінансово підтримує економічну стабільність і надання державних послуг в Україні з самого початку війни Росії проти неї. Сьогодні ми надаємо нові 1,5 млрд євро" , – зазначила глава ЄК.

Вона підкреслила, що допомога ЄС Україні нині сягнула 85 млрд євро і "буде більше", оскільки ЄК запропонувала виділити ще 50 млрд євро до 2027 року.

Загалом бюджетна підтримка ЄС у 2023 році вже становить 16,5 млрд євро. На рік був передбачений пакет макрофінансової підтримки загальним обсягом 18 млрд євро.

Макрофінансова допомога – кредит, який Україні надають під вигідний відсоток.