В Угорщині хочуть запровадити кримінальне переслідування за "іноземний вплив"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вийшов з ініціативою створити державне Агентство захисту суверенітету, яке має виявляти та припиняти "іноземні спроби впливу на політику". Про це пише Bloomberg, повідомляє Ліга.net.

Законопроєкт про створення Агентства захисту суверенітету було внесено до парламенту правлячою партією, яку очолює Орбан. У разі винесення проєкту на голосування голосів цієї партії з ймовірністю вистачить для його прийняття.

Згідно з проєктом, агентство має отримати необхідні бюджети та підтримку з боку спецслужб для виявлення "іноземних агентів впливу" та їхнього кримінального переслідування. Главу нового агентства призначатиме прем'єр-міністр.

Законопроєкт передбачає ув'язнення терміном до трьох років для політиків, які отримують з-за кордону кошти для участі у виборах, і дає можливість ліквідувати громадські організації, якщо буде визнано ними порушення нового закону.

Видання зазначає, що законопроєкт є однією з найбільш авторитарних ініціатив Орбана і що він спрямований на подальшу концентрацію влади в його руках.

У своїх виступах Орбан заявляє, що головним змістом його роботи як прем'єра є захист суверенітету Угорщини від зазіхань Євросоюзу.