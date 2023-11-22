Рада обмежила ставки за "швидкими" кредитами

Верховна рада ухвалила закон про додаткове регулювання ринку споживчих кредитів в Україні. Ставка за мікрокредитом не повинна перевищувати 1% на день. Про це заявив депутат Ярослав Железняк, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За його даними, законопроєкт № 9422 підтримали 255 депутатів.

Закон запроваджує:

показник "денна процентна ставка за споживчим кредитом", який не може перевищувати 1% на день від загального розміру кредиту; ставка включає всі витрати позичальника за кредитом;

вимоги обов'язкової вказівки у договорі про споживчий кредит інформації про денну процентну ставку (крім споживчих кредитів, виконання зобов'язань за якими забезпечено заставою/іпотекою або правом довірчої власності);

заборона кредитодавцю та новому кредитору вимагати сплати будь-яких платежів, не зазначених у договорі про споживчий кредит та/або не врахованих у розрахунку денної процентної ставки, зазначеної у договорі про споживчий кредит;

наділяє НБУ повноваженнями встановлювати додаткові вимоги щодо оцінки кредитоспроможності позичальника, а також встановлювати додаткові вимоги до складових розрахунку денної процентної ставки;

зобов'язує кредитодавця передавати інформацію з усіх споживчих кредитів незалежно від суми кредиту хоча б одне з бюро кредитних історій, здійснювати оцінку кредитоспроможності споживача;

забороняє встановлювати в договорі про споживчий кредит умову про продовження в односторонньому порядку строку використання кредиту (продовження терміну використання кредиту має здійснюватися виключно шляхом укладання додаткового договору за домовленістю сторін);

Раніше в НБУ заявили, що фінансові компанії, які займаються мікрокредитуванням, свідомо обирають бізнес-модель надання своїх послуг уразливим верствам населення, які часто не усвідомлюють наслідків своїх дій.

У НБУ повідомили, що ставки за мікрокредитами фінансових компаній у середньому становлять 1500% річних. У НБУ пропонували обмежити ставки рівнем 0,8% на день. Сьогодні це значення для мікрокредитів становить у середньому 2,5%.