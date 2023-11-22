Держприкордонслужба спростувала фейк про мінування кордону з Угорщиною

Державна прикордонна служба України повідомляє про появу фейкової інформації щодо "мінування кордону з Угорщиною", повідомляє Українська правда.

Так, прикордонники виявили, що в мережі почало з’являтися відео, де особа у військовій формі із закритим обличчям, яка називає себе військовослужбовцем ЗСУ, заявляє, що отримала наказ на мінування територій біля кордону з Угорщиною.

У різних пабліках це відео поширюється з тезами, що мінування нібито здійснюється для зупинки порушників кордону або угорських військ.

У Держприкордонслужбі наголошують, що інформація про мінування кордону з Угорщиною не відповідає дійсності і є нічим іншим, ніж фейк, що націлений негативно вплинути на суспільну обстановку.

Громадян просять не поширювати неправдиві повідомлення та свідомо аналізувати інформацію.