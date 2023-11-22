Лідерів США та Китаю не буде на саміті G20, де виступить Путін – ЗМІ

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді проведе віртуальний саміт лідерів країн G20 у середу, 22 листопада. Президенти Китаю Сі Цзіньпін і США Джо Байден пропустять зустріч, водночас російський диктатор Володимир Путін візьме участь в онлайн-заході.﻿ Про це повідомляє Bloomberg, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що замість Сі Цзіньпіна участь у саміті візьме прем'єр Державної ради Лі Цян.

Онлайн-зустріч відбудеться наступного дня після того, як Моді пропустив віртуальний саміт лідерів країн з економікою, що розвивається, участь у якому взяв Сі. На зустрічі, зокрема, обговорювали конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом.

Як зазначає видання, сьогоднішня зустріч відбувається в той момент, коли Моді завершує головування Індії у групі G20 найбільших економік світу.

Лідер Індії використав однорічний термін, який закінчується цього місяця, щоб продемонструвати зростаючий глобальний вплив південноазіатської країни напередодні національних виборів 2024 року, на яких Моді балотуватиметься на третій термін прем’єр-міністра.

Водночас голова МЗС Індії Віней Кватра заявив на брифінгу напередодні, що переважна більшість лідерів G20 відвідає відеозустріч у середу. Президент США Джо Байден пропускає саміт, а Кремль підтвердив, що президент Росії Володимир Путін виступить перед зібранням світових лідерів.

Індія сподівається переглянути прогрес, досягнутий за рік свого головування, коли вона визначала ключовим питання порядку денного підтримку країн з економіками, що розвиваються.

Країни групи також розробили компромісне формулювання щодо вторгнення Росії в Україну під час саміту лідерів у вересні. Але з того часу війна між Ізраїлем і ХАМАС посилила розбіжності між розвиненим світом і країнами Глобального Півдня.