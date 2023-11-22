Президенти Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини обговорять війну в Україні

Президенти Вишеградської групи (V4) сьогодні, 22 листопада, проводять зустріч у Празі. Серед тем для обговорення на саміті глав держав Чехії, Польщі, Угорщини та Словаччини - триваюча військова агресія РФ проти України, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

"Сьогодні у Празькому Граді зустрічаються президенти країн Вишеградської групи" , - йдеться у публікації.

Окрім питання широкомасштабної війни Росії проти України, впливу наслідків агресії та збільшення допомоги Києву від союзників іншою основною темою обговорення президентів Чехії, Польщі, Угорщини та Словаччини Петра Павела, Анджея Дуди, Каталін Новак та Зузанни Чапутової стала боротьба з нелегальною міграцією.

Також лідери V4 на зустрічі обговорюють ситуацію на Близькому Сході та тему розширення Європейського союзу.

Крім того, під час ранкових переговорів лідери Чехії, Словаччини, Польщі та Угорщини планували розглянути питання фінансової підтримки модернізації своєї економіки.

Після обговорення, як очікується, президенти чотирьох країн візьмуть участь у спільній пресконференції, на якій буде представлено оновлену інформацію про підсумки саміту, організованого президентом Чехії.

В адміністрації чеського президента заявляли напередодні, що на зустрічі "четвірки" також порушать питання розвитку проєктів, які фінансуються з Вишеградського фонду, транскордонних та інфраструктурних проєктів, транспортного сполучення між країнами.

Нагадаємо, що до Вишеградської групи входять Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина. Об'єднання було створене 15 лютого 1991 року.