Україна через блокаду кордону зазнала 400 млн євро збитків – асоціація

Федерація роботодавців Україна оцінила збитки, які зазнала економіка України через блокування кордону польськими перевізниками, у понад 400 мільйонів євро.﻿ Про це заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін, повідомляє Економічна правда.

"Ситуація дійсно критична. Я не готовий сказати, як інші галузі страждають, хоча за оцінкою Федерації роботодавців України вже сьогодні понад 400 млн євро наша економіка зазнала. Ми фіксуємо збитки наших перевізників із розрахунку втраченої дохідності – 350 євро за простій, за добу" , – зазначив він.

Один день страйку польських перевізників на польсько-українських пунктах пропуску в середньому вартує одній компанії 1 млн грн.

На території Словаччини перевізники розпочали блокаду пункту перетину кордону з Україною "Вишнє Нємецьке". Згодом рух було розблоковано.

Через блокування польськими перевізниками роботи пунктів пропуску на кордоні з Україною наразі в чергах на трьох напрямках перебуває близько 2 900 вантажівок.