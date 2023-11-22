В Україну прибув новий пакет військової допомоги від Литви

До України прибув новий пакет литовської військової допомоги, який містить три мільйони набоїв калібру 7,62×51 мм, системи дистанційного підриву та зимове спорядження.﻿ Про це заявили у міністерстві оборони Литви, повідомляє Європейська правда.

За словами міністра національної оборони Арвідаса Анушаускаса, підтримка Вільнюсом Києва залишається непохитною, і Литва реагує на ключові потреби та пріоритети України, формуючи наші пакети допомоги.

"Надаючи набої, системи дистанційного підриву та обладнання для суворих зимових умов, ми відчутно посилюємо стійкість України до російської агресії", – зазначив він.