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ЗСУ підтвердили удар по 810-й бригаді окупантів на Донеччині

ЗСУ підтвердили удар по 810-й бригаді окупантів на Донеччині
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

У Страткомі ЗСУ підтвердили, що нещодавно завдали удару по скупченню російських військ зі складу 810-ї бригади морської піхоти. 

Про це йдеться в повідомленні﻿ Страткому в соцмережах.

Нещодавно Сили оборони України успішно нанесли вогневе ураження по скупченню російських окупантів зі складу 810-ї бригади морської піхоти.

"За повідомленнями російської сторони, в момент удару окупанти зібрались для відзначення так званого Дня російського артилериста. Сили оборони України оперативно визначили місце проведення святкових заходів росіян і гаряче привітали їх!", – йдеться в повідомленні.

Російські пропагандисти стверджують, що одночасно загинули кілька десятків окупантів, близько сотні отримали тяжкі поранення.

Раніше медіа повідомляли про удар ЗСУ по зосередженню російських військ у клубі на Донеччині. Окрім окупантів, загинула акторка з Москви Поліна Меньших, яка виступала перед військовими.

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