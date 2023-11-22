Шуляк: Рада закликала міжнародні організації та парламенти світу визнати Голодомор

Верховна рада ухвалила постанову у зв’язку з 90-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років в Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

"Штучно створений радянським тоталітарним режимом Голодомор став зброєю масового знищення українського народу. Його мета є очевидною: придушення прагнень до побудови самостійної держави, знищення української нації, її ідентичності, історії та культури" , - зазначила Шуляк.

Нардеп додала, що через 90 років росія не змінила своєї мети, а штучний голод залишається одним зі знарядь кремля не лише проти України, а й всього світу.

"Пошкодження портової інфраструктури, блокування експорту українського збіжжя та його знищення, перетворення родючих українських земель на поле бою: такі ворожі дії москви свідомо поглиблюють глобальну продовольчу кризу в сьому світі" , - наголосила Олена Шуляк.

Голова комітету відзначила, що на відміну від 1932-1933 років, сьогодні Україна бореться з російським імперіалізмом не на одинці, а разом з партнерами.

"Наразі вже 28 держав світу визнали Голодомор в Україні актом геноциду. Ми безмежно вдячні за підтримку та допомогу у цей важкий. Саме завдяки нашому єднанню, країні-агресору не вдасться повторити геноцид, що відбувся 90 років тому" , - переконана Олена Шуляк.

Верховна рада вкотре закликала міжнародні організації та парламенти держав світу визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.