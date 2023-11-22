Остін на "Рамштайні" оголосив про створення коаліції ППО для України

Партнери України створили ще одну коаліцію у рамках оборони нашої країни. Вона стосується посилення протиповітряної оборони.﻿ Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття засідання "Рамштайну", пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Я з нетерпінням чекаю спільної роботи над визначенням лідерів і учасників кожної з наших "коаліцій можливостей". Ми вже організували коаліції, зосереджені на розбудові Військово-повітряних сил України та її інформаційно-технологічних можливостей" , - сказав він.

Глава Пентагону наголосив, що сьогодні учасники Контактної групи з оборони України обговорять прогрес у розробці нової коаліції, яка стосується засобів протиповітряної оборони наземного базування.

"Я ціную лідерство Німеччини та Франції в організації цієї важливої ​​ініціативи. Минулого тижня вони провели своє перше віртуальне засідання коаліції. І ми збираємо ресурси з усієї Контактної групи, щоб підтримати ці зусилля" , - заявив Остін.

Зазначимо, що партнери України створили декілька коаліцій, аби полегшити постачання військової техніки та іншого озброєння українській армії. Йдеться про танкову коаліцію, коаліцію з постачання бронетранспортерів, коаліцію з розмінування, об'єднання з передачі літаків F-16, IT-коаліцію.

Також після чергового засідання "Рамштайну" міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна ініціювала нову коаліцію щодо розвитку оборонної індустрії.

Сьогодні, 22 листопада, проходить сімнадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Союзники і партнери цього разу проводять зустріч в онлайн-форматі.