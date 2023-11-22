Путін на саміті G20 "перевів стрілки" з війни в Україні на Сектор Газа

Президент Росії Володимир Путін спробував відповісти на звинувачення в агресії в Україні в стилі пропаганди Кремля, згадавши і "вісім років Донбасу", і війну у Секторі Газа, повідомляє Ділова столиця.

Фрагмент виступу Путіна на саміті G20 з відеозв'язку публікують кремлівські пропагандисти з РІА-Новини.

"Деякі колеги вже у своїх виступах (на саміті — "ДС") говорили про те, що їх вражає агресія Росії в Україні, що триває. Так, звичайно, військові дії — це завжди трагедія конкретних людей, конкретних сімей, та й країни в цілому. І, безумовно, ми маємо думати про те, як припинити цю трагедію" , — сказав глава Кремля.

За словами Путіна, Росія ніколи "не відмовлялася від мирних переговорів з Україною".

Президент РФ заявив, що нібито саме Україна "прилюдно заявила про те, що публічно виходить із переговорного процесу".

Він згадав про "указ" президента України Володимира Зеленського про "заборону" переговорів із Росією.

Путін, втім, не згадав, що ця "заборона" стосувалася тільки його особисто, а також набула чинності лише після спроби анексії чотирьох областей України восени 2022 року.

"Розумію, що ця війна, загибель людей не може не вражати. А "кривавий переворот" (Революція гідності — "ДС") у 2014 році, за яким пішла війна "київського режиму" проти свого народу (російської гібридної агресії — "ДС" ) на Донбасі — це не вражає?" , — запитав президент РФ.

Потім він "переключився" на війну на Близькому Сході та на "злочини" Ізраїлю проти бойовиків руху ХАМАС.

"А те, що лікарям доводиться робити смугові операції, діяти скальпелем по дитячому тілу без наркозу — це не вражає? А те, що генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (Антоніу Гутерріш — "ДС") сказав, що Газа "перетворилася на величезний дитячий цвинтар" — це не вражає?" , — театрально запитав Путін.

Як повiдомлялось, 30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів із Росією, але не з Володимиром Путіним, а з іншим російським лідером.

Цього ж дня раніше президент РФ оголосив про анексію частин Донецької, Луганської. Запорізької та Херсонської областей України.