Маск пообіцяв спрямувати частину прибутків соцмережі Х лікарням Ізраїлю і Гази

Власник соцмережі X (колишній Twitter) Ілон Маск заявив, що частину прибутків компанії пожертвують лікарням Ізраїлю та Міжнародному руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в секторі Газа, повідомляє Економічна правда.

Про це він написав у X.

"Корпорація Х пожертвує всі прибутки від реклами та підписок, пов’язаних із війною в Газі, лікарyям в Ізраїлі та Червоному Хресту/Півмісяцю в Газі" , - написав Маск.

"Ми будемо відслідковувати, як витрачаються кошти, і передавати їх через Червоний Хрест/Півмісяць. Ми повинні піклуватися про невинних незалежно від раси, віросповідання, релігії чи чогось іншого" , - додав мільярдер.

Нагадаємо:

Раніше X подала до суду на медіа-наглядову групу Media Matters, яка виявила, що соцмережа розміщує рекламні публікації поряд з постами, що вихваляють нацизм.

У позові X стверджує, що Media Matters "маніпулювала" соціальною мережею, використовуючи облікові записи, підписані лише на профілі великих брендів або користувачів, які виробляють маргінальний контент.

У звіті Media Matters for America йдеться про те, що платформа розміщувала рекламу великих брендів, таких як Apple, поряд з антисемітським контентом, наприклад, мемами, що зображують нацизм як духовне пробудження, і цитатами Адольфа Гітлера, поданими в надихаючому стилі.

Низка компаній, серед яких Apple, Disney, Comcast, Lionsgate та Paramount Global припинять купувати рекламу на платформі X після того скандалів пов'язаних з антисемітизмом.

Гендиректорка X Лінда Яккаріно не піддається тиску з боку рекламодавців піти з посади, оскільки великі бренди призупиняють свої витрати на рекламі через занепокоєння щодо її власника Ілона Маска та антисемітського контенту.