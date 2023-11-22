"Рамштайн-17": підсумки зустрічі та що союзники передадуть Україні

Союзники України знову зустрілися у форматі "Рамштайн" сьогодні, 22 листопада 2023 року. У центрі уваги - посилення української протиповітряної оборони (ППО) та допомога військам на фронті, повідомляє РБК-Україна.

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Зустріч в онлайн-форматі розпочалася о 15:00 за київським часом. Переговори за участю міністрів оборони близько 50 країн відкрив голова Пентагону Ллойд Остін. Він розповів про нещодавній візит до Києва, зустрічі з керівництвом країни та військовими.

"Моє послання було простим: ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Ми зосереджені на підтримці України, оскільки вона продовжує боротися цієї зими та захищати свою критично важливу інфраструктуру" , - зазначив глава Пентагону.

Жорстке послання Путіну

Остін наголосив, що український народ протягом 20 місяців демонструє здатність протистояти агресії Володимира Путіна. І згадав слова президента Джо Байдена: коли тирани не платять високої ціни за агресію, вони продовжують загрожувати світу.

"Ніхто з нас не хоче жити у світі, де такі "хулігани", як Путін, можуть безкарно вторгатися до своїх мирних сусідів. І ми відмовляємось дозволити автократам, які покладаються на силові репресії всередині країни та силовий примус за кордоном, диктувати форму глобальної безпеки/ Ми зібралися, оскільки поділяємо бачення вільного, відкритого, процвітаючого і безпечного світу. І я пишаюся, що Контактна група виділила понад 80 млрд доларів на допомогу Україні. Наша єдність посилає Путіну чіткий сигнал про те, що він не зможе пережити нас або перемогти в змагання волі" , - зазначив він.

За його словами, зараз Путін змушений шукати підтримки в Ірану та Північної Кореї, а у жовтні делегація терористів ХАМАС відвідала Москву.

"І Україна, і Ізраїль зіткнулися з ворогами, які прагнуть їх знищити. Ми бачимо, що Іран розпалює конфлікт як у Газі, так і в Україні, озброюючи ХАМАС та Путіна. Підтримка Іраном Кремля та ХАМАС завдає шкоди Україні, підриває стабільність на Близькому Сході та міжнародний порядок, заснований на правилах" , - додав Остін.

Фокус на ППО. Нова коаліція має посилити можливості України

Глава Пентагону запевнив, що на момент глобального виклику Сполучені Штати цілком здатні продовжувати рішучу підтримку України, навіть коли підтримують Ізраїль.

"Оскільки Україні загрожує ще одна зима війни, я закликаю Контактну групу надати Україні можливості протиповітряної оборони для захисту свого народу" , - заявив Ллойд Остін.

За його словами, союзники мають "креативно подумати" про те, як задовольнити потреби України. Він нагадав про американський військовий пакет на 100 млн доларів (із системою HIMARS, ракетами Stinger, артснарядами тощо), а також про пакет від Німеччини на 1,3 млрд євро з критично необхідними системами ППО та 155-мм боєприпасами.

Як зазначив Остін, нинішня зустріч має великий порядок денний, зокрема щодо прогресу у створенні коаліції з наземних засобів протиповітряної оборони (ППО).

"Я ціную лідерство Німеччини та Франції в організації цієї важливої ініціативи. Минулого тижня вони провели свою першу віртуальну коаліційну дискусію. І ми збираємо ресурси всієї Контактної групи для підтримки цих зусиль… Путін один, але ми залишаємось єдиними. І ми продовжимо підтримувати сили свободи в Україні" , - додав міністр оборони США.

Нова допомога від парнтерів України

Нинішній "Рамштайн" відбувається після візитів глав оборонних відомств ключових союзників до Києва. Зокрема, у понеділок приїхав Ллойд Остін, провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умєровим, а також оголосив про виділення пакету на 100 млн доларів.

До нього увійшли:

зенітні ракети Stinger

високомобільна ракетна система (HIMARS) та додаткові боєприпаси

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди

ракети TOW, протитанкові комплекси Javelin та AT-4

понад 3 млн патронів, боєприпаси для руйнування перешкод, спорядження для холодної погоди, запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Остіна приїздив на тлі відсутності додаткового фінансування для допомоги Україні. Раніше Пентагон не раз закликав американський Конгрес схвалити виділення коштів, оскільки через їхній брак крайні пакети допомоги набагато менші, ніж раніше.

Днями президент Джо Байден схвалив тимчасовий бюджет на два місяці, щоб уникнути шатдауну. При цьому він не передбачає забезпечення фінансування для України. Білий дім наполягає на 106 млрд доларів: для України (61 млрд доларів), Ізраїлю та захисту кордонів. У зв'язку з тим, що частина республіканців блокує допомогу, речник Палати представників Майк Джонсон (Республіканська партія) пропонував розбити її окремими законопроектами. У Байдена попередили, що окремий пакет для Ізраїлю буде ветовано. Західні ЗМІ пишуть про те, що ситуація навряд чи вирішиться до середини грудня.

Також напередодні Київ відвідав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та оголосив пакет на 1,3 млрд євро, до якого увійдуть чотири системи ППО типу IRIS-T. Напередодні президент Володимир Зеленський уточнив, що йдеться про виробництво нових систем та ракет для них.

На сьогодні в Україні розгорнуто три системи IRIS-T, до кінця року німецькі партнери мають передати ще дві. З цього випливає, що заявлені 4 IRIS-T SLM (середнього радіусу) лише замовлені до виробництва та будуть поставлені пізніше, приблизно в 2025 році. На 2024 рік також заплановано постачання до 4 комплексів. Україна отримує їх і у модифікації SLS - близької дії.

Крім того, до німецького пакету увійдуть 20 тисяч артилерійських снарядів 155-мм калібру, 60 розвідувальних дронів, близько 20 радарів для боротьби з безпілотниками та протитанковими мінами.

Щодо авіаційних далекобійних ракет Taurus, про поставки яких просить Україна, за словами Пісторіуса, наразі хороших новин для Києва немає. При цьому він запевнив, що наступного року Берлін поставить ще 140 тисяч снарядів 155 мм калібру.

Що було на попередньому "Рамштайні"

Попереднє засідання відбулося 11 жовтня у очному форматі. Особливістю брюссельської зустрічі стало те, що у переговорах вперше взяв участь президент України Володимир Зеленський. У зверненні до союзників він наголосив, що посилення ППО не лише наблизить справедливе завершення війни для України, а й триматиме війну далі від кордонів НАТО.

"Ракети і дрони не будуть падати в Румунії чи Польщі, або будь-де, якщо вони не зможуть подолати захист українського неба" , - заявив він і закликав забезпечити українську армію всім необхідним, щоб вона продовжувала без пауз тиснути на російських окупантів.

Головні підсумки "Рамштайну-16":