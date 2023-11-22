Рада звернулася до парламенту Польщі з проханням допомогти розблокувати кордон

Верховна Рада звернулася до нових Сейму і Сенату Польщі з пропозицією продовжувати й надалі плідну співпрацю між народами двох країн, зокрема, і щодо розблокування кордону для перевізників, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляється на сайті Верховної ради.

Постанову №10243 підтримали 284 народні депутати на пленарному засіданні українського парламенту в середу.

"Нам надзвичайно важить добросусідство у відносинах України та Польщі в умовах надзвичайно важкої соціально-економічної ситуації в нашій країні, спричиненої знищенням або пошкодженням значної частини промислового потенціалу України внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну", – йдеться в пояснювальній записці до проєкту постанови.

Однак, зазначають депутати, ситуація ускладнилася у зв'язку з блокуванням пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

"Блокування руху товарів через кордон неминуче призведе до погіршення і так складної соціально-економічної ситуації в Україні, ускладнить можливості відновлення економіки нашої країни", – заявили автори звернення.

"За таких обставин необхідно невідкладно знайти шляхи виходу із ситуації, що склалася на україно-польському кордоні", – наголосили вони.

Раніше повідомлялося, що страйк польських далекобійників на кордоні з Україною загрожує поширитися на групу фермерів, які планують приєднатися до протесту на пункті пропуску в Медиці.

Польські перевізники з 6 листопада продовжують блокувати інші три прикордонні переходи з Україною – "Ягодин – Дорогуськ", "Краківець – Корчова", "Рава-Руська – Гребенне".

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури напередодні спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило штаб допомоги, щоб забезпечити заблокованих українських водіїв їжею, питною водою, медикаментами та пальним.