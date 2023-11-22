Парламент Болгарії схвалив угоду про передачу Україні 100 БТР

Національні збори Болгарії в середу ратифікували міжурядову угоду між Софією та Києвом, яка регламентує передання Україні 100 списаних бронетранспортерів болгарського Міністерства внутрішніх справ, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Nova.bg.

Болгарські депутати своїм рішенням ратифікували угоди між МВС Болгарії та Міністерством оборони України про "безоплатне надання бронетанкової транспортної техніки".

Рішення підтримали 152 депутати з коаліційних партій – ГЕРБ-СДС, "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія", а також "Руху за права і свободи" й партії "Є такий народ". Проти були соціалісти й представники проросійської партії "Відродження".

Угода була укладена ще в липні цього року, в серпні її підписали у Софії, а 13 листопада – в Україні. Оскільки вона стосується військово-технічного співробітництва, її повинен був додатково ратифікувати парламент Болгарії.

Водночас підписання угоди відбулось із застереженням, що ще до ратифікації вона почала застосовуватись у тимчасовому порядку. Тому раніше у Болгарії казали, що передання БТР Україні почнеться у вересні-жовтні.

Як повідомлялось раніше, БТР перебували на складі Міністерства внутрішніх справ Болгарії з 1980-х років. Це перший випадок, коли болгарська сторона передає броньовану техніку Києву напряму, а не через посередників, як вона робила до цього.