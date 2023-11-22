Німеччина передала Україні чергову військову допомогу: що у переліку

Федеральний уряд Німеччини в середу оновив перелік військової допомоги Україні за останній тиждень, з якого випливає, що Київ отримав ще 20 бойових машин піхоти Marder із боєкомплектом, повідомляє Європейська правда.

Разом з отриманими нещодавно 20 БМП Marder Німеччина загалом передала Україні 80 одиниць цієї техніки.

У переліку допомоги за останні дні від ФРН – один танк для розмінування WISENT-1 (усього 12), 2380 артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів (усього 21910), по два тягачі 8x8 HX81 та напівпричепи (разом 81 і 76 відповідно).

Також згадуються 2428 телефонів із зашифрованим зв’язком (усього 2667), п’ять гусеничних носіїв Warthog Ambulance (усього 10), ще дев’ять транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи) та дві карети швидкої допомоги.

Нагадаємо, напередодні федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус побував у Києві, де оголосив про новий пакет військової допомоги на суму 1,3 мільярда євро. Цей пакет містить, серед іншого, чотири додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T-SLM, а також 20 тисяч артилерійських боєприпасів 155-мм калібру і протитанкове озброєння.

Перед цим Пісторіус підтвердив повідомлення у ЗМІ, що Німеччина подвоїть військову допомогу Києву на 2024 рік до 8 млрд євро.