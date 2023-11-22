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МВА: Росіяни в черговий раз обстріляли Херсон, вбили чоловіка

МВА: Росіяни в черговий раз обстріляли Херсон, вбили чоловіка
Фото: wikimedia.org

Російські загарбники ввечері 22 листопада вчергове обстріляли Херсон, ворожий снаряд влучив у квартиру місцевого мешканця, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram.

"Армія РФ убила ще одного мирного херсонця! Він перебував у квартирі, куди влучив ворожий снаряд".

За його словами, російські окупаційні війська атакували Херсон близько години тому. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

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