МВА: Росіяни в черговий раз обстріляли Херсон, вбили чоловіка
Російські загарбники ввечері 22 листопада вчергове обстріляли Херсон, ворожий снаряд влучив у квартиру місцевого мешканця, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram.
"Армія РФ убила ще одного мирного херсонця! Він перебував у квартирі, куди влучив ворожий снаряд".
За його словами, російські окупаційні війська атакували Херсон близько години тому. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.