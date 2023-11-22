Орбан написав листа голові Євроради з вимогами, які стосуються України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в листі, з яким ознайомилося видання Politico.

У листі, адресованому голові Європейської ради Шарлю Мішелю, угорський лідер заявляє, що жодні рішення щодо фінансування України, відкриття переговорів про вступ до ЄС або подальших санкцій проти Росії не можуть бути прийняті до тих пір, поки не відбудеться ця "стратегічна дискусія", коли лідери зберуться в Брюсселі в середині грудня.

"Європейська рада повинна підбити підсумки реалізації та ефективності нашої поточної політики щодо України, включаючи різні програми допомоги", – пише Орбан у листі, який не датований, але має печатку його канцелярії.

Він також запитує, чому Європа повинна продовжувати підтримувати Україну в той час, коли Сполучені Штати, які надали основну частину військової допомоги Києву, можуть бути не в змозі продовжувати фінансування через політичний глухий кут щодо майбутньої підтримки.

"Європейська рада повинна провести відверту і відкриту дискусію про реалістичність стратегічних цілей ЄС в Україні", – йдеться в листі.

"Чи вважаємо ми все ще реалістично досяжними ці цілі? Чи є ця стратегія стійкою без потужної підтримки з боку Сполучених Штатів? Чи можемо ми сприймати постійну підтримку з боку США як належне? Як ми уявляємо собі архітектуру безпеки Європи після війни?" – пише Орбан.

У листі додається, що "Європейська рада не в змозі прийняти ключові рішення щодо запропонованих гарантій безпеки або додаткової фінансової підтримки України, схвалити подальше посилення режиму санкцій ЄС або домовитися про майбутнє процесу розширення, якщо не буде знайдено консенсусу щодо нашої майбутньої стратегії щодо України".

За словами одного з дипломатів ЄС, який побажав залишитися анонімним, Орбан "замінував" весь процес прийняття рішень ЄС щодо України в рамках стратегії посилення тиску на Європейську комісію з метою виділення Угорщині 13 мільярдів євро.

Дипломат також зазначив, що в той час, як в інших випадках Будапешт утримувався під час ключових голосувань і дозволяв ЄС накладати санкції на Росію, цього разу "я не бачу, щоб це сталося".

"Для Угорщини це не питання нейтралітету. Йдеться про важелі впливу", – сказав дипломат.

Оскільки Угорщина посилює напруженість і погрожує зірвати грудневий саміт лідерів ЄС, деякі країни вже обмірковують шляхи роботи в обхід Будапешта і продовження надходження допомоги до Києва.

Нагадаємо, Віктор Орбан на з’їзді своєї партії "Фідес" у суботу повторив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього "не готова".

Угорський уряд також оголосив про "консультації" з населенням, основним питанням яких буде підтримка членства України в ЄС.