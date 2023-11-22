Ракетний удар по будівлі лікарні у Селидовому: кількість жертв зросла

Кількість жертв російського ракетного удару по будівлі лікарні у Селидовому, Донецької області, збільшилась до трьох, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ДСНС.

За даними рятувальників, під час розборів завалу, внаслідок завданого пізно ввечері 20 листопада, знайшли тіло ще одного загиблого.

"Селидове. З-під завалів будівлі лікарні вилучено ще одне тіло. Всього внаслідок ракетного удару загинуло 3 особи. Аварійно-рятувальні роботи завершено" , - сказано у повідомленні.

Тіло другого загиблого було знайдено вранці середи, 22 листопада.

Удари РФ по Селидовому

Нагадаємо, російські окупанти 20 листопада близько пів на дванадцяту ночі вдарили по шахті та лікарні у Селидовому Донецької області.

Спочатку повідомлялося про 6 поранених. Пізніше додалося ще двоє поранених, працівники ДСНС врятували чоловіка з-під завалів.

Перед цим, у ніч проти 15 листопада, війська РФ також вдарили ракетами С-300 по Селидовому. Під ударом опинився один із житлових будинків. Спочатку повідомлялося про одну загиблу та двох поранених. Пізніше кількість постраждалих зросла до трьох людей. А кількість загиблих - до двох.

За даними рятувальників, ударом було зруйновано цілий під'їзд. Аварійно-рятувальні роботи на місці тривали дві доби. Загалом за підсумками рятувальної операції, яку завершили 16 листопада, чотири особи загинули, троє були поранені.