У Раді вважають, що перші F-16 можуть з'явитися в Україні наприкінці весни

У Верховній раді вважають, що за найкращим сценарієм перші F-16 з’являться в Україні наприкінці весни, повідомляє Європейська правда.

Про це сказала в інтерв'ю ЄП голова фракції "Голос" у Верховній Раді Олександра Устінова.

"Найкращий сценарій – це кінець весни. Перших натренованих пілотів ми будемо мати в кінці цього року, але їх недостатньо, а більшість хлопців ще вчаться", – сказала вона, відповідаючи на питання, коли будуть F-16.

Депутатка також розповіла, що паралельно йдуть домовленості про модернізацію тих F-16, які пообіцяли надати Україні.

"Тому що нам потрібні потужніші радари та кращі ракети на них", – зазначила Устінова.

"Адже просто дати нам літак, на якому буде радар на 60 км, як на МіГах – це не має сенсу. Тому зараз наші міжнародні партнери разом з нашим Міністерством оборони активно над цим працюють. І якщо ми це отримаємо – це буде один з "геймченджерів" наступного року", – пояснила вона.

"Звісно, не буде чарівного ефекту, якого багато хто чекав: отримали F-16 – і Крим повертається. Але точно є ті види зброї, які дозволять набагато зменшити наші втрати і дадуть нам якщо не перевагу, то хоча б рівність сил у повітрі. F-16 здатні виконати таку роль", – сказала депутатка.

Нагадаємо, наприкінці жовтня США підтвердили початок льотних навчань українців на F-16.

Також раніше стало відомо, що на військово-повітряній базі Фетешті у Румунії відкрився Європейський навчальний центр F-16 (EFTC), де проходитимуть навчання українські пілоти.