У Донецькій області через обстріл РФ загинули двоє людей, ще один поранений
Російська армія 22 листопада атакувала Часів Яр, Авдіївку та Торецьк, двоє людей загинуло, ще один поранений, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Донецька обласна прокуратура у Facebook.
Від атаки на місто Часів Яр загинув 59-річний чоловік. Під ворожим вогнем опинилося й смт Північне, де зазнав смертельних поранень 49-річний місцевий.
За попередньою інформацією, населені пункти окупанти обстріляли з артилерії.
"Зранку російські війська продовжили руйнувати м. Авдіївку. Внаслідок розриву снаряду місцевий мешканець 67 років, який під час обстрілу перебував на вулиці, дістав відкрите проникаюче поранення грудної клітини. Потерпілого доставили до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги".