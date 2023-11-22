Зеленський підбив підсумки 17-го засідання у форматі "Рамштайн"
Президент України Володимир Зеленський подякував за підтримку України на 17-му засіданні у форматі "Рамштайн" та за нові пакети підтримки України, повідомляє Українська правда.
Про це говорить вечірнє звернення Зеленського.
"Створена відповідна коаліція розвитку ППО. Лідерами в її організації є Німеччина та Франція. Я дякую за таке лідерство. Дякую кожній країні, яка бере участь у цих зусиллях, у тому, що дає можливість нашим містам і селам бути більш захищеними від російських ударів.
Поки не все можна розповідати публічно, але український повітряний щит стає сильнішим буквально щомісяця".
Зеленський зазначив, що найближчим часом очікує звіт міністра оборони Рустема Умєрова за результатами "Рамштайну".