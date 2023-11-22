Президент Єврокомісії звернулася до Путіна на саміті лідерів G20

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн на саміті G20 звернулася до російського диктатора Володимира Путіна і звинуватила його у спробі знищити Україну, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сторінка Єврокомісії.

Спочатку вона звернулася до прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді та наголосила на тому, що світ продовжує переживати безліч криз і став свідком ескалації руйнувань і війн, а також кричущого заперечення наявного глобального порядку й архітектури світу.

Далі вона вже звернулася до Путіна, звинуватила його у спробі знищення суверенної держави Україна, а також у спробі викликати регіональну нестабільність.

"Якщо Росія перестане воювати, війна закінчена" , - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Що Путін говорив на саміті "Великої двадцятки"

Раніше повідомлялося, що виступаючи з відеозв'язку на саміті G20, глава Кремля не зміг обійти тему війни в Україні, яку розв'язала РФ. Він цинічно заявив, що слід "думати, як припинити цю трагедію".