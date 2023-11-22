Іспанія на "Рамштайн" розповіла про останню військову допомогу Україні

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес узяла участь у сімнадцятому засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") в онлайн-форматі, де розповіла про останню військову допомогу Києву, повідомляє Європейська правда.

Про це повiдомляє пресслужба іспанського Міноборони.

Під час засідання Роблес повідомила про нещодавню відправку в Україну 15 палет з медикаментами та хірургічними інструментами. Вони забезпечать функціонування польового шпиталю, який Іспанія передала кілька місяців тому.

Міністерка також повідомила про співпрацю іспанської промисловості у постачанні обладнання та боєприпасів в Україну й програму підтримки сімей українських солдатів, які загинули в боях, у військових санаторіях на іспанському узбережжі.

Роблес відзначила "суттєвий прогрес" у підготовці українських військовослужбовців в Іспанії. Військову підготовку пройшли понад 3000 військових ЗСУ, а для юридичних радників Міністерства оборони та Збройних Сил відбудуться навчальні курси з міжнародного гуманітарного права.

Наприкінці виступу вона підтвердила "тверде зобов'язання Іспанії підтримувати Україну так довго, як це буде необхідно", йдеться в пресрелізі.

У середу, 22 листопада, у віртуальному форматі розпочалося 17-те засідання Контактної групи з питань оборони України за участі близько 50 країн. Засідання відкрив міністр оборони США Ллойд Остін, який на початку цього тижня відвідав Україну.

Литва на "Рамштайні" оголосила про нову концепцію коаліції з розмінування. Вона передбачає, що Литва намагатиметься допомогти Україні "як у бойовому, так і в гуманітарному розмінуванні", уточнило Міноборони країни.