Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Президент Володимир Зеленський 22 листопада підписав указ про внесення змін до складу Ставки Верховного головнокомандувача, повідомляє Ділова столиця.

Указ №771/2023 було оприлюднено на сайті глави держави.

Так, перезидент увів до складу Ставки віцепрем'єра — міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Зі складу Ставки було виведено колишнього голову Державної служби спеціального зв'язку Юрія Щиголя.

Як повідомлялось, 22 листопада Вищий антикорупційний суд обрав ексглаві Державної служби спецзв'язку Юрію Щиголю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 50 млн грн.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що українські правоохоронці викрили злочинну схему, в якій було задіяно керівництво Державної служби спеціального зв'язку.

Колишнього голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору підозрюють у тому, що вони могли незаконно заволодіти державними коштами на суму понад 62 млн гривень.