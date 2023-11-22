Україна не робитиме виключень для угорської меншини на шляху до ЄС – Стефанішина

Україна веде індивідуальні переговори з країнами, чиї меншини живуть на її території, для виконання критерію Європейської комісії для відкриття переговорів про вступ із ЄС, але не будуть робити "особливих виключень" для жодної меншини, повідомляє Українська правда.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю журналістці "Української правди" Софії Середи.

За словами Стефанішиної, той факт, що Будапешт "найголосніше кричить" про угорську нацменшину в Україні, "взагалі не означає, що в угорської меншини в Україні є якась особлива проблематика".

"Ми в такому самому діалозі, наприклад, з румунською стороною. Румунська меншина – одна з найбільших меншин в Україні. Так само Молдова визнала румунському національною мовою, тепер румунськомовне населення в Україні ще збільшиться. Але ми в діалозі і немає такого крику" , – додала вона.

Урядовиця пояснила, що Україна змінить законодавство про нацменшини передусім з огляду на питання з освітнім процесом.

"Наш етап переходу на новий рівень законодавчого регулювання більш прогресивний. Він створить і ясність на місцях, тобто освітяни на місцях – у Закарпатській, в інших областях України – будуть мати більшу ясність стосовно організації навчального процесу" , – розповіла Стефанішина.

Як відомо, 8 листопада Європейська комісія рекомендувала Європейській раді розпочати переговори про вступ до ЄС з Молдовою та Україною. Остаточне рішення про початок переговорів мають ухвалити лідери країн-членів на засіданні 14-15 грудня.

В останні дні з ЄС надходять сигнали про те, що ЄС може не підтримати початок переговорів про вступ України під час грудневого саміту. Нібито розглядається можливість відкласти це рішення не березень через брак єдності у Євросоюзі. Угорщина публічно обіцяє блокувати позитивне для Києва рішення.