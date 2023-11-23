Звільнення заручників ХАМАСом розпочнеться у п'ятницю – ізраїльський чиновник

Звільнення заручників з Сектора Гази розпочнеться не раніше п'ятниці. Про це заявив голова Ради національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі, повідомляє Українська правда.

Високопоставлений представник ХАМАСу Мусса Абу Марзук раніше заявив, що угода набуде чинності о 10 годині ранку в четвер, а через кілька годин це підтвердив The Times of Israel високопоставлений ізраїльський чиновник на умовах анонімності.

Але Ханегбі у своїй останній заяві каже, що "переговори про звільнення наших заручників постійно просуваються".

"Звільнення почнеться згідно з початковою домовленістю між сторонами, і не раніше п'ятниці" , – зазначив він.

Нагадаємо, під час безпрецедентного голосування в середу рано вранці Кабінет міністрів Ізраїлю ухвалив угоду з ХАМАСом про звільнення близько 50 заручників, які були викрадені під час терористичної атаки 7 жовтня в обмін на припинення вогню.