ISW: Росіяни просунулися на Куп'янському напрямку і посилять штурми
22 листопада російські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та підтвердили наступ: геолокаційні кадри свідчать про просування російських військ на схід від Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська). Також росіяни завершують перегрупування сил і незабаром можуть посилити темпи наступальних дій у цьому районі. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Російський військовий блогер стверджував, що російські війська трохи просунулися в районі Серебрянського лісу (10 км на південний захід від Кремінної), хоча ISW не знайшов візуальних доказів цього твердження.
Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Синьківки та Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська), на північний схід і схід від Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська), а також у напрямку Сіверська (19 км на південь від Кремінної).
Окрім цього, український військовий оглядач Костянтин Машовець оцінив, що російські війська на Куп'янському напрямку завершують перегрупування сил і незабаром можуть посилити темпи наступальних дій у цьому районі.
Ключові висновки ISW за 22 листопада
- Президент Росії Володимир Путін переформулював позицію Кремля щодо війни Ізраїлю та ХАМАС на набагато більш антиізраїльську, намагаючись продемонструвати нібито лицемірство засудження Заходом російського вторгнення в Україну.
- Путін також повторив шаблонну риторику, яка хибно зображує Росію як готову брати участь у змістовних переговорах, що, ймовірно, змусить Захід передчасно підштовхнути Україну до переговорів з Росією.
- 21 листопада речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив, що Іран постачає Росії плануючі бомби і що Іран, можливо, готується передати Росії балістичні ракети малої дальності.
- Кремль, схоже, незрозуміло стурбований результатами майбутніх президентських виборів у Росії в березні 2024 року, незважаючи на очевидне широке схвалення Путіна росіянами.
- Голова російського Слідчого комітету Олександр Бастрикін закликав Росію кодифікувати невизначену державну ідеологію в російській конституції, припускаючи, що деякі російські чиновники, можливо, захочуть прямо скасувати номінальний конституційний захист громадянських прав, демократичного плюралізму та етнічної рівності.
- Бастрикін ще не розкрив детально, якою має бути потенційна російська державна ідеологія, хоча підтримка Кремлем російського ультранаціоналізму, ймовірно, сильно вплине на будь-яку потенційну російську державну ідеологію.
- 21 листопада агентство Bloomberg повідомило, що Європейський Союз запропонував план посилення зобов’язань держав-членів ЄС щодо безпеки щодо України.
- Російські війська завдали серії ракетних і безпілотних ударів по Україні в ніч з 21 на 22 листопада.
- Російські військові блогери, схоже, зосереджують увагу на нових скаргах на російське військове командування через те, що їхні невдалі дії сприяють втратам росіян.
- Російські війська продовжували наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на північний захід від Горлівки, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від м. Донецька, в районі кордону Донецької і Запорізької областей, на заході Запорізької області, на лівому березі Херсонської області і на схід від Синьківки.
- 22 листопада Рада Федерації Росії схвалила федеральний бюджет Росії на 2024-2026 роки. Російські чиновники продовжують наголошувати на соціальних видатках, а не на оборонних.
- Російський уряд та окупаційна влада продовжує примусово депортувати дітей з окупованої України до Росії нібито на лікування.