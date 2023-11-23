Курс валют НБУ на 23 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 23 листопада 2023 року
Курс долара порівняно з 22 листопада зріс до рівня 36.07 за 1 долар.
Євро подешевшав на 13 коп. до 39.34 за 1 євро.
Курс рубля знизився до рівня 4.08 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 2 коп. до 45.21 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 1 коп. до 40.81 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого впав на 3 коп. до 9.01 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.067 500
|EUR
|Євро
|39.335 200
|RUB
|Рубль
|0.408 210
|GBP
|Фунт стерлінгів
|45.212 400
|CHF
|Швейцарський франк
|40.807 300
|PLN
|Польський злотий
|9.014 200