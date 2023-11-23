Курс валют НБУ на 23 листопада

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Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 23 листопада 2023 року

Курс долара порівняно з 22 листопада зріс до рівня 36.07 за 1 долар.

Євро подешевшав на 13 коп. до 39.34 за 1 євро.

Курс рубля знизився до рівня 4.08 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 2 коп. до 45.21 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 1 коп. до 40.81 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого впав на 3 коп. до 9.01 за 1 польський злотий.