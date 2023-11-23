ISW: У Кремлі турбуються через результати виборів Путіна

Кремль "незрозуміло стурбований" результатами майбутніх президентських виборів у Росії в березні 2024 року, попри очевидну широку підтримку диктатора Володимира Путіна росіянами. ﻿ Про це заявили в Інституті вивчення війни (ISW), пише Антон Малиновський, РБК-Україна.

Голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Росії Елла Памфілова 21 листопада заявила, що деякі громадяни, які виїхали з Росії, та інші, які все ще перебувають в країні, вже почали спроби дискредитувати майбутні вибори президента Росії.

Заява Памфілової свідчить про те, що російський уряд продовжуватиме активізувати зусилля цензури під виглядом боротьби зі спробами внутрішнього втручання у вибори перед президентськими виборами. 15 листопада Путін також заявив, що російський уряд придушуватиме будь-яке зовнішнє чи внутрішнє втручання у вибори.

Два неназваних джерела з федеральних і регіональних органів влади Росії повідомили російському опозиційному виданню "Верстка" в статті, опублікованій 22 листопада, що Кремль доручив російським регіональним органам влади припинити протести родичів мобілізованих, заплативши їм гроші.

Джерела додали, що Кремль порадив російським регіональним урядам "докласти всіх зусиль", щоб забезпечити виплати родичам мобілізованих і розглянути інші скарги на погане ставлення до мобілізованих у відповідь на зростання невдоволення родичів.

Джерела також повідомили виданню, що Кремль вважає родичів мобілізованих соціальною групою, яка може становити одну з найбільших загроз для початку ще не анонсованої президентської кампанії Путіна.

Кремль також може бути стурбований відсутністю підтримки Путіна з боку російської ветеранської спільноти. Ця ветеранська спільнота є підрозділом російської ультранаціоналістичної спільноти і постійно виступає на користь повної мобілізації та продовження наступальних операцій Росії в Україні на противагу заморожуванню поточних ліній фронту.

Очевидне занепокоєння Кремля підтримкою Путіна є дивним, враховуючи, що Левада-Центр - незалежна російська опитувальна організація - виявила, що станом на жовтень 2023 року 82 відсотки росіян схвалюють роботу Путіна, зазначають аналітики. Кремль також може хотіти, щоб Путін отримав навіть вищий за це відсоток голосів і, можливо, намагається заспокоїти певні групи, які голосно висловлюють невдоволення рішеннями Путіна.