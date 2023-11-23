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РФ за добу втратила понад 1100 військових – дані Генштабу

РФ за добу втратила понад 1100 військових – дані Генштабу
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 1130 своїх військових, 20 танків, 36 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 по 23.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 321800 (+1130) осіб,
  • танків – 5466 (+20) од,
  • бойових броньованих машин – 10224 (+36) од,
  • артилерійських систем – 7802 (+33) од,
  • РСЗВ – 902 (+3) од,
  • засобів ППО – 591 (+2) од,
  • літаків – 323 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5799 (+15),
  • крилатих ракет – 1564 (+0),
  • кораблів /катерів – 22 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10198 (+39) од,
  • спеціальної техніки – 1107 (+2).

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