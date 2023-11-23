РФ за добу втратила понад 1100 військових – дані Генштабу
За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 1130 своїх військових, 20 танків, 36 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 по 23.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 321800 (+1130) осіб,
- танків – 5466 (+20) од,
- бойових броньованих машин – 10224 (+36) од,
- артилерійських систем – 7802 (+33) од,
- РСЗВ – 902 (+3) од,
- засобів ППО – 591 (+2) од,
- літаків – 323 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5799 (+15),
- крилатих ракет – 1564 (+0),
- кораблів /катерів – 22 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10198 (+39) од,
- спеціальної техніки – 1107 (+2).