Орбан зрадів через перемогу ультраправих на виборах у Нідерландах

Глава угорського уряду Віктор Орбан зрадів приголомшливій перемозі на парламентських виборах у Нідерландах антиєвропейської Партії свободи (PVV) Герта Вілдерса, повідомляє Європейська правда.

"Вітер змін вже тут! Вітаємо Герта Вілдерса з перемогою на виборах у Нідерландах!" , – зазначив Орбан, опублікувавши GIF-файл з уривком музичного відео пісні Scorpions "Вітер змін".

The winds of change are here! Congratulations to @geertwilderspvv on winning the Dutch elections! pic.twitter.com/yh9LVcuP5J — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 22, 2023

На парламентських виборах у Нідерландах майже повний підрахунок голосів виборців підтвердив, що антиєвропейська ультраправа "Партія свободи" (PVV) на чолі з Гертом Вілдерсом, який не підтримує подальшу передачу зброї Україні, здобуває перемогу з величезним відривом від опонентів.

Вірогідно, Вілдерс спробує сформувати правий уряд із чинною партією влади VVD і партією "Новий суспільний договір", які разом матимуть більшість у 81 місце у 150-місному парламенті.

Переговори можуть бути важкими, оскільки обидві партії заявили, що мають серйозні сумніви щодо співпраці з Вілдерсом через його відверту антиісламську позицію. Також у політичних сил суттєві суперечності у позиціях щодо України.

Вілдерс – прихильник політики угорського прем’єра Віктора Орбана, він відкрито виступає проти ЄС, закликаючи Нідерланди контролювати кордони, значно скоротити свої виплати Союзу та блокувати приєднання будь-яких нових членів.

Він також неодноразово заявляв, що Нідерланди повинні припинити постачати зброю Україні, кажучи, що зброя потрібна їм для захисту.