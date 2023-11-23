Окупанти заявили про загибель російського пропагандиста внаслідок обстрілу ЗСУ

Російські державні ресурси заявляють про загибель пропагандиста телеканалу "Россия 24" Бориса Максудова на тимчасово окупованому Запоріжжі, повідомляє Ліга.net.

Ще вчора, 22 листопада, Міноборони країни-терориста РФ повідомила про удар осколковим боєприпасом з дрона по групі "російських журналістів". В атаці на пропагандистів відомство агресора звинуватило ЗСУ, доказів не навело.

Міноборони окупантів заявило, нібито Максудов отримав осколкові поранення та був оперативно евакуйований до медзакладу відомства, а загрози його життю немає.

Наступного дня російські пропагандисти почали повідомляти про смерть Максудова.

У сюжеті на російському телебаченні заявили, що на групу пропагандистів було скинуто ВОГ — осколковий боєприпас калібру 40 мм для підствольних та ручних гранатометів. Під час війни ВОГи скидають з дронів як українські захисники, так і російські загарбники.

Російська пропаганда стверджує, що Максудов загинув від отриманих поранень: спочатку його доставили до тимчасово окупованого Токмака, але потім вирішили везти лікувати до Джанкоя у тимчасово окупованому Криму. Дорогою до останнього він і помер, так і не прийшовши до тями, заявляють у РФ.

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