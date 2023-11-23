Українці з початку року оформили кредитів на 30 млрд грн – дані НБУ

З 9 місяців з початку року українці оформили 6 мільйонів позик на загальну суму 29,1 мільярда гривень. Крім зростання кількості мікрокредитів, зросла й середня сума кредиту та загальна заборгованість за ними. ﻿Дані Нацбанку проаналізував "Опендатабот", повідомляє Економічна правда.

З січня по вересень в Україні було оформлено 6 мільйонів нових кредитних договорів на загальну суму 29,1 мільярда гривень - більше, аніж за весь 2022 рік, проте у 1,8 разів менше, ніж у 2021, коли українці взяли 10,8 млн мікропозик на суму 48,4 млрд грн.

У середньому на місяць у ІІІ кварталі реєструвалося 715 тисяч нових мікропозик. У порівнянні зі спадом на початку великої війни, цьогоріч кількість нових кредитів в МФО зросла. Але це все ще менше у 1,7 рази ніж відповідні середньомісячні показники 2021 року (1,23 млн).

У 2023 році кількість укладених договорів збільшується на 7% щокварталу.

Черговим антирекордом у третьому кварталі став середній розмір мікрокредиту — 4985 гривень. Це найбільша сума від початку повномасштабного вторгнення та майже на третину більше, аніж у відповідному періоді 2021 року.

Також продовжує зростати й заборгованість за мікрокпозиками - на 6% за квартал. Так, станом на кінець вересня борги українців перед МФО сягли 9,44 мільярда гривень.