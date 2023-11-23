На кордоні з Польщею помер ще один український водій – перевізники

У Польщі, на паркінгу біля Корчової, помер 56-річний український водій, який чекав на перетин кордону. Про це розповів голова ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України" Володимир Михалевич, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні мені повідомили, що вночі на паркінгу біля Корчової помер наш водій ADR (небезпечні вантажі – ред.), який майже три дні стояв в черзі, щоб перетнути кордон. Чоловік був 1967 року народження. Польська поліція заявляє, що це природна смерть, але обставини ще з’ясовуються" , - сказав Михалевич.

Нагадаємо, 11 листопада 54-річний водій вантажівки з України помер у Польщі на паркуванні неподалік пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин", де очікував на перетин кордону.

Як повідомлялося, польські перевізники розпочали безстроковий протест 6 листопада. Серед основних вимог до уряду України – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Європейським Союзом до 30 червня 2024 року. Протестувальники хочуть, щоб угода була розірвана, а дозвільний режим перетину кордону відновили з 1 січня.