Британська розвідка вважає, що РФ почала реабілітувати "вагнерівців"

У розвідувальній спільноті Міністерства оборони Великої Британії побачили ознаки того, що РФ почала реабілітувати бійців групи Вагнера, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у щоденному огляді міністерства щодо російсько-української війни.

Як зазначили британські аналітики, 14 листопада окрема група ветеранів ПВК "Вагнер" отримала офіційні ветеранські посвідчення. Це перший випадок, коли найманці групи Вагнера були офіційно визнані ветеранами.

Міністерство оборони Росії створило нову систему, що дозволяє ветеранам групи Вагнера отримувати ветеранські посвідчення та відповідні надбавки. Нещодавно група Вагнера була включена до структури командування Росгвардії.

Це, найімовірніше, свідчить про реабілітацію деяких членів "Вагнера" російською адміністрацією, що відбулося після тривалого періоду невизначеності щодо того, як російська влада ставитиметься до бійців "Вагнера" після невдалого заколоту у червні 2023 року.