Нетаньягу доручив розвідці "Моссад" ліквідувати лідерів ХАМАС

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу доручив розвідувальній службі "Моссад" вистежити та ліквідувати лідерів ХАМАСу, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Я дав вказівку Моссаду діяти проти лідерів ХАМАС там, де вони є" , - сказав він.

Нетаньяху натякнув, що ізраїльська розвідка може націлитися на лідерів ХАМАС, які знаходяться за межами Сектора Газа, зокрема, у Катарі. При цьому прем'єр ухилився від прямої відповіді на те, чи намагатиметься Ізраїль ліквідувати лідерів ХАМАС під час паузи чи все ж дочекається її закінчення.

"Війна триває... доки ми не досягнемо всіх наших цілей: повернемо всіх заручників, ліквідуємо ХАМАС і гарантуємо, що наступного дня після ХАМАС жоден елемент, який підтримує тероризм, виховує своїх дітей для тероризму та платить терористам або їхнім родинам, буде контролювати Газу" , - додав він.

Варто додати, що у вівторок, 21 листопада, ХАМАС заявив, що заступник командувача ліванського відділення бригад "Аль-Касам" Халіл аль-Хараз був убитий на півдні Лівану внаслідок нібито авіаудару Ізраїлю. За повідомленнями ліванських ЗМІ, Хараз загинув в автомобілі.

Нагадаємо, "Моссад" вважався однією з найбільш впливових та сильних розвідок у світі. Проте після вторгнення ХАМАС ізраїльську розвідку звинуватили у тому, що вона "проспала" напад бойовиків. Нетаньяху у жовтні звинуватив керівників "Моссаду", але потім забрав слова назад.