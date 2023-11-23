Польські перевізники заблокували ще один пункт пропуску з Україною

В пункті пропуску "Шегині" ускладнено рух вантажного транспорту через блокування руху на території Польщі﻿﻿. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Українська правда.

"За наявною інформацією, яку надавали польські прикордонники, сьогодні близько 10.30 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Медика" (Республіка Польща), суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині", розпочалось блокування руху вантажних транспортних засобів. У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд" , – повідомив він.

Як пояснив Демченко, таким чином наразі заблокованими для проїзду вантажівок є всі 4 пункти пропуску на кордоні з Польщею, через які здійснюється пропуск вантажівок вагою понад 7,5 тонн.

На цьому напрямку зараз на в'їзд до України на території Польщі очікують близько 1400 вантажівок.

Водночас, організатори таких дій на території Польщі не планують перешкоджати руху автобусам та легкового транспорту.