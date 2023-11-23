Зеленський назвав 5 причин необхідності посилення української ППО

Посилення протиповітряної оборони є найкращою стратегічною інвестицією в безпеку нашої країни. А 2024-й має стати роком, коли Україна скине Росію зі свого неба. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Зеленський перелічив п’ять причин, чому посилення української ППО є найкращою стратегічною інвестицією в безпеку держави.

"Передусім кожна система ППО й кожна ракета, надана Україні, рятує життя" , - зазначив президент.

По-друге, за його словами, до кожного великого міста та регіону, які будуть повністю закриті надійним повітряним щитом, зможе повернутися з-за кордону більше людей. Це дасть значний поштовх економіці України, допоможе нам зменшити бюджетний дефіцит і, як наслідок, потребу в міжнародній фінансовій допомозі.

"По-третє, що сильніша наша протиповітряна оборона, то більшим буде успіх України в Чорному морі, то більшим морський експорт, то кращим захист свободи судноплавства та більшою стабільністю. Це дасть нам змогу доставляти сотні тисяч додаткових тонн продовольства через безпечніший морський експортний коридор та протидіяти глобальній продовольчій кризі" , - пояснив Зеленський.

По-четверте, як зазначив глава держави, кожна додаткова система протиповітряної оборони та ракета економить ресурси, які в іншому разі будуть потрібні для відновлення зруйнованих об’єктів, критичної інфраструктури, енергосистем, електромереж тощо.

А по-п’яте, позбавлення Росії можливості тероризувати Україну ракетами та безпілотниками змусить агресора відмовитися від цієї тактики, що загалом сприятиме наближенню перемоги.

Президент зазначив, що Україна - велика країна, тому потреба в ППО є значною.

Зеленський впевнений, що посилення наших спроможностей ППО є найкращою стратегічною інвестицією в безпеку, завдяки якій наші партнери також заощадять значну кількість ресурсів у довгостроковій перспективі.