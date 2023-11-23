НАЗК внесло до переліку спонсорів війни компанію Knauf

Національне агентство з питань запобігання корупції України (НАЗК) внесло найбільшого німецького інвестора у будівельній галузі Росії Knauf до переліку міжнародних спонсорів війни, повідомляє Європейська правда.

У НАЗК пояснили, що за 2022 рік один з найбільших у світі виробників будматеріалів Knauf сплатив до бюджету держави-терориста РФ близько 117 млн доларів США.

Крім того, німецька компанія активно сприяє мобілізації в Росії, відправляючи своїх співробітників на війну проти України. Це стало підставою для НАЗК компанії Knauf до переліку міжнародних спонсорів війни.

Загалом, з 1993 року Knauf вклала в економіку Росії понад 1,65 млрд євро.

Компанія представлена в РФ десятьма дочірніми підприємствами, двадцятьма заводами та майже тридцятьма ресурсними центрами. Кількість співробітників німецького виробника будматеріалів в РФ налічує 4 тисяч осіб.

"Сьогодні Knauf – найбільший німецький інвестор у будівельній галузі Росії" , – йдеться у повідомленні.

Керівництво Knauf також тісно пов’язане з кремлівським режимом, заявили у НАЗК. Співвласник компанії Ніколаус Вільгельм Кнауф протягом 23 років, по березень 2022 року, мав статус почесного консула РФ з представництвом у Нюрнберзі.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія офіційно дала зрозуміти, що не бачить причин залишати ринок агресора.

"Ми залишаємося в Росії доти, доки політична та комерційна ситуація дозволить нам це робити. Ми однозначно несемо відповідальність за понад 4 тисячі співробітників та їхніх сімей, а також за клієнтів та постачальників, з багатьма з яких у нас були відмінні та давні стосунки протягом багатьох років" , – заявили у компанії.

У жовтні 2022 року німецькі ЗМІ акцентували на тому, що компанія Knauf підтримує мобілізацію своїх співробітників до лав збройних сил РФ. Йшлося про те, що російські керівники заводу Knauf у підмосковному Красногорську погоджували з владою списки тих, хто дуже потрібен на виробництві, а кого можна відправити на війну. Частину тих, хто одержав повістку, начебто, навіть вивозили до військкоматів у фірмовому мікроавтобусі компанії.