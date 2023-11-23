Окупанти почали нову хвилю штурмів під Авдіївскою – Тарнавський

Росіяни почали третю хвилю активних дій в ході наступу на Авдіївському напрямку.

Про це заявив﻿ командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський.

Як зазначає командувач, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" війська РФ завдали 11 авіаударів, провели 56 бойових зіткнень та здійснили 973 артобстріли. "Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку" , – зазначає він.

Загалом, на Таврійському напрямку втрати ворога у живій силі та бронетехніці зростають — знищено 8 танків, а загальні втрати у живій силі - понад 700 осіб.

Загальні втрати ворога склали 706 осіб. Знищено 51 одиницю військової техніки. Зокрема, 8 танків, 13 бойових бронемашин (ББМ), 8 артсистем, 2 засоби ППО, 15 безпілотників, 5 автомобілів.

Також знищено 2 склади боєприпасів та 4 важливих об'єкти противника. Ще 44 одиниці техніки ворога пошкоджено.