Окупанти почали нову хвилю штурмів під Авдіївскою – Тарнавський
Росіяни почали третю хвилю активних дій в ході наступу на Авдіївському напрямку.
Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський.
Як зазначає командувач, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" війська РФ завдали 11 авіаударів, провели 56 бойових зіткнень та здійснили 973 артобстріли.
"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку", – зазначає він.
Загалом, на Таврійському напрямку втрати ворога у живій силі та бронетехніці зростають — знищено 8 танків, а загальні втрати у живій силі - понад 700 осіб.
Загальні втрати ворога склали 706 осіб. Знищено 51 одиницю військової техніки. Зокрема, 8 танків, 13 бойових бронемашин (ББМ), 8 артсистем, 2 засоби ППО, 15 безпілотників, 5 автомобілів.
Також знищено 2 склади боєприпасів та 4 важливих об'єкти противника. Ще 44 одиниці техніки ворога пошкоджено.