Путін прилетів до Білорусі на саміт ОДКБ та зустрівся з Лукашенком

Російський диктатор Володимир Путін прилетів у Мінськ на сесію Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) і зустрівся із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, повідомляє Українська правда.

Як пишуть білоруські ЗМІ на зустрічі мають обговорити "актуальні проблеми міжнародної та регіональної безпеки".

До Мінська також прибув президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не приїде на саміт.