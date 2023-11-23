Україна отримала ще 400 млн доларів кредиту на пенсії та зарплати медикам

Світовий банк виділив для України $400 млн під гарантію Великої Британії на часткову компенсацію державних видатків на зарплати медикам і пенсії. Про це заявили у Міністерстві фінансів України, повідомляє Ліга.Фінанси.

Гроші уже надійшли до державного бюджету.

"Допомога міжнародних партнерів є критично важливою для фінансування соціальної сфери України. Вдячний уряду Великої Британії та команді Світового банку за продуктивну співпрацю, результатом якої є мобілізація необхідних фінансових ресурсів. Окремо хочу подякувати Великобританії за наміри зберегти пряму бюджетну підтримку України у наступному році", — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Це не грантове фінансування, як у випадку з допомогою від США, а кредит з пільговими умовами: строк погашення 19 років із п'ятирічним пільговим періодом.

Загальний обсяг фінансової допомоги Великої Британії від лютого 2022 року сягає $2 млрд.