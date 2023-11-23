У Німеччині провели масові обшуки у прихильників ХАМАСу – Spiegel

Поліція Німеччини проводить серію обшуків у активістів та організацій, пов'язаних із терористичною організацією ХАМАС, повідомляє Ліга.net.

Як повідомляє видання Spiegel, проводяться 15 обшуків у Берліні, а також у федеральних землях Північний Рейн-Вестфалія, Нижня Саксонія та Шлезвіг-Гольштейн.

Правоохоронці обшукують офіси Палестинського товариства в Німеччині, яке, як вважають спецслужби, створено для підтримки ХАМАС. Також обшуки проводяться за місцем проживання лідерів та активістів антиізраїльської та антисемітської групи організацій Самідун.

2 листопада міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер оголосила про набрання чинності ухвал, які повністю забороняють будь-яку діяльність на підтримку терористичної організації ХАМАС на території країни. Сам ХАМАС перебуває в Німеччині під забороною як організація, яка визнана терористичною на рівні Євросоюзу. Нові постанови криміналізували не лише сам ХАМАС, але також допомогу йому та висловлювання підтримки його дій.

Об'єднання Самідун, міжнародну мережу для підтримки терористів, які відбувають покарання в ізраїльських в'язницях, оголошено в Ізраїлі терористичною організацією у 2021 році.

Як пише видання, кількість активних прихильників ХАМАС у Німеччині оцінюється у 450 осіб, з яких приблизно 100 осіб перебувають у Берліні. Зазвичай вони є членами благодійних і релігійних організацій, які виступають як ширми для збору коштів, серед іншого і для ХАМАС.