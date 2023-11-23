Понад 90% українців вважають Голодомор геноцидом – опитування

Станом на листопад 2023 року 92% українців вважають Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. ﻿﻿Про це свідчать результати опитування "Рейтинг", проведеного 14-16 листопада, повідомляє Українська правда.

"За останні десять років відбулося зростання у півтори рази кількості респондентів, які погоджуються з тезою про те, що Голодомор 1932-33 років є геноцидом українського народу.

Голодомор 1932-33 рр. визнають геноцидом абсолютна більшість мешканців як західних, центральних, так і південно-східних областей країни. Також не зафіксовано значних відхилень у вікових розподілах у цьому питанні" , – йдеться в повідомленні соціологів.

Зокрема, у 2010 р. 60% респондентів відповідали, що Голодомор є геноцидом українського народу.

А за результатами опитування 2023 року, 92% погоджуються з вищенаведеним твердженням. Лише 4% – заперечують це, вагалися з відповіддю – 4%.

Опитування проводилося 14-16 листопада 2023 року серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Було опитано 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності дослідження не більше 3,1%.